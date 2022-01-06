عاصي الحلاني في “إكسبو 2020”: الإمارات منارة الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على وقع الأنغام اللبنانية وإيقاعات “الدبكة”، أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلاً غنائياً مميزاً مساء اليوم الخميس على مسرح حديقة اليوبيل، ضمن سلسلة “سهرات إكسبو” الفنية في “إكسبو 2020”.

وأدّى وسط حفاوة وتفاعل واسع من الجمهور باقة من أشهر أغنياته اللبنانية والعربية برفقة فرقته الموسيقية التي قدَّمت معه استعراضات “الدبكة”.

افتتح عاصي حفله بأغنية “بحبك وبغار” وسط تصفيق من الحضور، ثم تنقّل بين أغنياته القديمة والجديدة، والتي واكبت مسيرته الفنية الطويلة، وأخذ محبّوه يردِّدون معه كلماتها التي يحفظونها عن ضهر قلب، من أبرزها: “يا طير” و”أني مارق مريت” و”قولي جايي”، و”الهوا طاير”.

وقدّم عاصي الحلاني مع ابنه الوليد الحلاني أغنيتَي “حبيبي” و”يا طيور بالعالي” على طريقة “الديو”، وقد تفاعل معهما الحضور بشكل لافت.

وأعرب عاصي عن فخره وسعادته بأن يشارك بإحياء حفل في هذا الحدث العالمي الأبرز، وأن يقف على خشبة مسرح اليوبيل الضخم، وقال: “شكراً لدولة الإمارات “منارة الفن”، وشكراً لدبي وللقائمين على إكسبو 2020 الذين يهتمّون بأدق التفاصيل لتنفيذ سلسلة من أهم الفعاليات الفنية التي يشارك في إحيائها نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم. وتمنّى أن تظل دولة الإمارات دائماً وطن الفرح والسلام والتطوّر والابهار.