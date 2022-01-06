شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه الراحلة رجاء الجداوي تستعين بصور من حضورها لقداس عيد الميلاد لتهنئة الإخوة الأقباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة مختار، ابنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي، على تهنئة الأشقاء الأقباط باحتفالات عيد الميلاد المجيد، بنشر صور لوالدتها الراحلة من إحدى مشاركتها في قداس الكنيسة برفقة بابا الكنيسة، وعدد من رجال الشرطة.

وكتبت ابنة النجمة الراحلة على حساب والدتها التي تديره من بعد وفاتها "كل سنة وكل أصدقائنا وجيرانا وزميلنا وعشرة عمرنا وبمثابة أهلنا بألف صحة وخير عيد ميلاد مجيد".

وسبق وحرصت أميرة مختار، ابنة النجمة الراحلة، على بدء عامها الجديد برسالة بخط يد والدتها الراحلة، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "حبيبتي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب ويصبرني على فراقك يا أمي انت وبابي حبيبي الله يرحمه سنه سعيدة يا رب علي الكل ولكم مثل ما دعوتم لي ولبنتي ولأهلي وأحبابي، اللهم احفظنا جميعا يا رب وبارك لنا جميعا".