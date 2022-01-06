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شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه الراحلة رجاء الجداوي تستعين بصور من حضورها لقداس عيد الميلاد لتهنئة الإخوة الأقباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت أميرة مختار، ابنة النجمة الراحلة رجاء الجداوي، على تهنئة الأشقاء الأقباط باحتفالات عيد الميلاد المجيد، بنشر صور لوالدتها الراحلة من إحدى مشاركتها في قداس الكنيسة برفقة بابا الكنيسة، وعدد من رجال الشرطة.
وكتبت ابنة النجمة الراحلة على حساب والدتها التي تديره من بعد وفاتها "كل سنة وكل أصدقائنا وجيرانا وزميلنا وعشرة عمرنا وبمثابة أهلنا بألف صحة وخير عيد ميلاد مجيد".
وسبق وحرصت أميرة مختار، ابنة النجمة الراحلة، على بدء عامها الجديد برسالة بخط يد والدتها الراحلة، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "حبيبتي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب ويصبرني على فراقك يا أمي انت وبابي حبيبي الله يرحمه سنه سعيدة يا رب علي الكل ولكم مثل ما دعوتم لي ولبنتي ولأهلي وأحبابي، اللهم احفظنا جميعا يا رب وبارك لنا جميعا".
وكانت قد حرصت أميرة حسن مختار، على الاحتفال بأعياد الكريسماس، باستعادة ذكرياتها مع والدتها الراحلة، حيث نشرت عبر حساب والدتها الشخصي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو ضم عدة صور للراحلة رجاء الجداوي من احتفالاتها بالكريسماس مع ابنتها أميرة وحفيدتها ومع الراحل حسن مختار.
الراحلة رجاء الجداوي ورجال الشرطة مع البابا
الراحلة رجاء الجداوي
وعبرت أميرة مختار ابنة النجمة الراحلة عن اشتياقها لوالدتها، حيث نشرت أميرة صورة قديمة للفنانة الراحلة منذ عدة ايام، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وهى تجلس على كنبة منزلها ويقف أمامها كلبها.
وعلقت أميرة مختار على الصورة التي نشرتها عبر حساب والدتها الراحلة على "إنستجرام" - التى تديره بعد وفاتها - "لما البيت كان منور بجد.. الله يرحمك يا أحن إنسانة في الدنيا".