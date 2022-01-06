شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير زوجة أحمد السقا تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كشفت خلال منشور السيناريست تامر حبيب على "انستجرام" الذى أعلن فيه إصابته بفيروس كورونا، عن إصابتها بتعليق "أنا أيضا".





وأعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، اليوم الخميس، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالفيروس، معربا عن رضاه التام بقضاء الله وقدره، وكتب حبيب، عبر حسابه على انستجرام: "إيجابى كورونا بعون الله.. قدر الله وما شاء فعل".

وكان السيناريست تامر حبيب، كشف مؤخرا عن صورة لم تنشر من قبل من كواليس تصوير فيلم "حب البنات" الذى تم تصويره منذ نحو 18 عاما، وتحديدا فى عام 2003، بينما كان العرض الأول فى دور السينما يوم 14 يناير عام 2004.