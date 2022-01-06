شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تصور مسلسل "الحلم" يوميًا فى حى الحسين بالتزامن مع عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة الكبيرة صابرين مشاهدها الأخيرة في مسلسل "الحلم" بمنطقة الحسين بشكل يومي مكثف بالتزامن مع عرض العمل على قناة الحياة، حيث يتبقى أسبوعين تصوير في أحداث العمل ويتم الانتهاء من تصوير كافة المشاهد، وتسليم الحلقات المتبقية إلى قناة الحياة التي تعرض المسلسل حصرياً على شاشتها.

مسلسل "حلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، شريف خير الله، ياسمين جمال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور قصة المسلسل حول منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة تجاه إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي، حيث يقدم العمل رؤية لسكان منطقة الأسمرات وكيف تحولت حياتهم إلى الأفضل بعد كابوس عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال، ويستعرض المسلسل حكايات مختلفة عن الأسر.

وتعيش صابرين حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الفترة الأخيرة اذ تعمل حالياً على تصوير فيلم "الملحد" تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة وصابرين وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم شيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي، وتجسد خلال العمل شخصية زوجة محمود حميدة.

وعرض لصابرين 3 أفلام في السينمات العام الماضى، وهم "الانس والنمس" وعروستى" و"200 جنيه" الذى يضم عدد كبير من الفنانين