رشا مهدي توجه رسالة لـ عمرو أديب ولميس الحديدي بعد إصابتهما بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة رشا مهدي، رسالة للإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، عقب إعلانهما الإصابة بفيروس كورونا.

وكتبت رشا، عبر حسابها على تويتر: "ألف سلامة عليكما، وإن شاء الله بسيطة وتعدي خفيفة من غير أعراض".

وكان الإعلامي عمرو أديب، أعلن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد – 19" هو وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلًا: "أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل.. أرجوكم أدعوا معنا".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، حدوتة "مريم" ضمن قصص وحكايات مسلسل "زي القمر" الذي عرض على قناة cbc .

الحدوتة من تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولتها إسلام حافظ، وعفاف شعيب وسلوى عثمان وآخرون.

كما شاركت أيضا في حدوتة "لحظة ضعف" من مسلسل "ورا كل باب" بطولة: خالد سرحان، حنان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والحدوتة من تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج منال الصيفي.