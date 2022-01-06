إيراد "الجريمة" لـ أحمد عز يتجاوز المليون جنيه في يومه الأول بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ فيلم "الجريمة" المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، بعد طرحه أمس الأربعاء 5 يناير، في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ مليونا و175 ألفًا و176 جنيها، ليحتل صدارة إيرادات شباك التذاكر، متفوقا على أفلام "من أجل زيكو"، "الكاهن"، "برا المنهج"، و"ريتسا".

"الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، محمد أبو داوود، نبيل عيسى، محمد جمعة، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، إنتاج هشام عبدالخالق.

وأقيم عرضا خاصا للفيلم في سينما جالكسي بكايرو فستيفال سيتي مول، مساء يوم الثلاثاء الماضي 4 يناير، حضره أبطال وصناع العمل.