لماذا غضب بلماضي من براهيمي في مباراة غانا؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

ظهر جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر غاضبا من نجمه ياسين براهيمي خلال مواجهة الخضر الودية أمام غانا، مساء أمس الأربعاء، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

وقام بلماضي بالصراخ على براهيمي قائد منتخب “محاربي الصحراء” أمام غانا، بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حيث أظهرته الكاميرات وهو يطالب نجم بورتو البرتغالي السابق بعدم الاحتفاظ بالكرة واللعب المباشر للأمام، قبل أن يستبدله بزميله فريد بولحية لاعب ميتز الفرنسي.

وواصل منتخب الجزائر سلسلة نتائجه الإيجابية، متجاوزا “النجوم السوداء” الغانية بثلاثة أهداف من دون رد، في آخر مباراة تحضيرية له قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية يون الأحد المقبل في الكاميرون.

وسيستهل المنتخب الجزائري رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بمواجهة منتخب سيراليون يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي كوت ديفوار “ساحل العاج”، وغينيا الاستوائية.