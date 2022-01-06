شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تزيل الستار عن أغنيتها الجديدة: عيشوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة السورية أصالة نصري، عن ملامح أغنيتها الجديدة "دخيل الله"، المقرر طرحها الفترة المقبلة من ألبوم "لا تشك للناس"، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، جانبا من الأغنية وكتبت "قريباً راح تكمل هالصوره بألبوم صغير فيه كلً الفنّ والإبداع استمتعوا مبدئيّاً بهالجمال كلام ولحن وتوزيع وبعتقد غُنا، شال صغير بس حيدفّي والأغنية (أنا دخيل الله) ضمن الألبوم الصغير (لا تشكُ للنّاس) عيشوها وقولوا لي قدّيش حبيتوها".

وأضافت أصالة في البوست الذي نشرته منذ قليل أسماء من تعانوا معها على الاغنية الجديدة، وكتبت "الأغنية من كلمات سعود البابطين، والحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع ميثم علاء الدّين، وأخراج أحمد الدوغجي".

من ناحية أخرى، تتعاون النجمة السورية أصالة مع صناع أغنية "الغزالة رايقة"، وهم منة عدلى القيعى وإيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى، فى أغنية جديدة بعنوان "غلبان" وسوف تقوم بطرحها على قناتها الخاصة على يوتيوب قريبا.

وكانت النجمة السورية أصالة قد نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور إنستجرام صورة لها عبرت فيها عن أحداث عام 2021، وتمنياتها لجمهورها الكبير قالت فيه: سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللى مرّت حملت لى أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند.

وأضافت أصالة: "بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي ما بييئس منها".