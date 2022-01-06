شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محيى مهنئا بعيد الميلاد: كل سنة وإحنا دايما مع بعض ومصر أم الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب محمد محيى، الشعب المصرى عامة والأشقاء المسيحيين خاصة بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يكون عيدا سعيدا للجميع وأن نظل دائما سويا ومع بعض لتظل مصر أم الدنيا.

وقال محيى، عبرحسابه على انستجرام: "كل سنة وإحنا دايما مع بعض، كل سنة و مصر أم الدنيا".



محمد محيى

وطرح مؤخرا، النجم محمد محيى أغنيته الجديدة "بتاع زمان" وهى الأغنية التاسعة من ألبومه القادم الذى يحمل نفس الاسم، عبر يوتيوب، وهى من كلمات سلطان صلاح، ألحان مدين، توزيع عادل واصف، جيتار شريف فهمى، وتريات حسن سعيد، ناى محمد عاطف.

وتقول كلمات الأغنية:

شوفنا بعض ومالقيناش فرصه نهرب من السلام.

قولت أسلم مهما كان.. بنا عشره زمان.

صدفه جايه فى وقت برضو غريب .

قلبى بتاع زمان ماقدرش فى يوم ينساه.

حن لكن أوام افتكر اللى عمله معاه .

عاش معاه أجمل ليالى بس راحت فين.

صعب ينسى بنظره عذاب سنين.