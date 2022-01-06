شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وحماقى عن الراحلة مها أبو عوف: كانت روحك جميلة وهتوحشينا قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والغناء، على نعى وتقديم العزاء لأسرة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، معربين عن حزنهم وصدمتهم لرحيلها.

الفنانة بسمة، نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة برفقة الفنانة الراحلة ومعهما بشرى، صحبتها بتعليق: "يا لها من روح جميلة، كما أعادت بشرى، نشر الصورة عبر حسابها على انستجرام أيضا، صحبتها بتعليق: "قعدت أدور على الصورة دى لحد ما لقيتها عند بسمة حبيبتى، عشان اليوم ده كان من أحلى أيام حياتى، عشان انتى كنتى فيه وكانت روحك الجميلة هى السبب يا مها".



بسمة

وأضافت بشرى: "هتوحشينا قوى وكل الناس زعلانة قوى من قلبهم، عشان كل الناس عندها معاكى ذكرى محفورة ما تتنسيش، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة واسكنها فسيح جناتك".



بشرى

من جانبه، نعى المطرب محمد حماقى، الفنانة الراحلة، وكتب عبر حسابه على تويتر: "خالص العزاء فى وفاة الفنانة القديرة مها أبو عوف، اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".



حماقى

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.