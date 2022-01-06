شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير محسن أحمد يعلن تعافيه من آثار جلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير التصوير الكبير محسن أحمد تعافيه من آثار جانبية لحقت به إثر إصابته بجلطة فى المخ، وأصبح قادرا على ممارسة عمله والمشاركة فى الأعمال الدرامية .

وكتب محسن أحمد على حسابه الشخصى على "فيس بوك": أودّ ان أشير على الأصدقاء إلى أننى بفضل الله قد تخلصت من الآثار الجانبية لجلطة المخ وأننى بفضل الله قادر على ممارسة مهام مهنتى كمدير للتصوير السينمائى والأعمال الدرامية والإعلانية والأغانى وتصميم الإضاءة للمسرح والبرامج التليفزيونية".

وأضاف: "أيضا تصوير وإخراج أغانى الفيديو كليب وأيضا كل أنواع الإخراج بشكل محترف، وقد أشار علىَّ الطبيب المعالج فى الخارج ( ألمانيا) أن ممارسة عملى الذى أعشقه هو الأهم فى مراحل علاجى من آثار الجلطة المخية والحمد لله على نعمته وكرمه".

كان المخرج والمصور الكبير محسن أحمد، قد كشف عن سبب ابتعاده عن السينما، قائلا فى تصريحات تليفزيونية : "أصبت بجلطة قلب وبعدها 3 جلطات في المخ وده كان سبب في الابتعاد لفترة زمنية"