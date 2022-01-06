شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى مع محمود حميدة فى شوارع شبرا بسبب مسلسل "نقل عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة ريم البارودى تصوير مشاهدها اليوم الخميس فى مسلسل "نقل عام" بحى شبرا بمنطقة روض الفرج، مع عدد كبير من نجوم العمل منهم الفنان الكبير محمود حميدة، وصورت البارودى مؤخرا جزءًا كبيرا من مشاهدها فى الديكور الرئيسى للعمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وكذلك عدد من المشاهد فى أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر.

وتجسد ريم البارودى خلال أحداث العمل شخصية ابنة محمود حميدة وسوسن بدر، وهى شقيقة ميرهان حسين، وتظهر ريم في دور طبيبة تدعى شيماء وتمر بالعديد من المواقف والأزمات وتبحث عن الخروج منها، وتعد المرة الأولى التي تجسد ريم شخصية طبيبة فى الدراما التليفزيونية.

مسلسل "نقل عام" يكتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، ايهاب فهمى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

يذكر أن ريم البارودى شاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "كله بالحب" بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، نور قدرى، وتأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، كما شاركت ريم كضيفة شرف فى مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر.

يذكر أن محمود حميدة عُرض له فيلمين جديدين فى السينما وهما "ريتسا" بمشاركة أحمد الفيشاوى، أمير المصرى، عائشة بن أحمد مى الغيطى، كارولين عزمى وإخراج أحمد يسرى، وفيلم "الكاهن" الذى يشارك في بطولته درة، اياد نصار، حسين فهمى، فتحى عبد الوهاب، جمال سليمان وإخراج عثمان أبو لبن.