شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس وعائشة بن أحمد تنعيان الفنانة مها أبو عوف: هتوحشينا قوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفناناتان عائشة بن أحمد وياسمين رئيس، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، حيث نشرت ياسمين صورة للراحلة عبر حسابها الشخصي انستجرام، وكتبت "الله يرحمك يا مها فعلاً قلبي وجعني هتوحشيني قوي".

كما حرصت الفنانة عائشة بن أحمد، على تقديم واجب العزاء، ونشرت صورة تجمعها مع الراحلة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "الجميلة مها ابو عوف، حبيتها وحبيت الشغل معاها، الله يرحمها وينعمها، خالص العزاء لأسرتها وجمهورها".

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.