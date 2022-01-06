شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر من حساب مزور باسمه ينتحل صفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فى تصريح لـ"الخليج 365" إن هناك حسابات مزيفة تنتحل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وتنشر أخبارا غير حقيقية عنه، داعيا إلى عدم الانسياق خلف ما يتم نشره على هذه الحسابات، محذرا هؤلاء باتخاذه إجراءات قانونية لكل من ينتحل صفته .

كان أشرف زكى من أوائل الحضور لتشييع جثمان الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وتواجد بمسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، لأداء صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة و تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير.

يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملى"، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.