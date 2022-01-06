شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى ناعيا مها أبو عوف: تجمعنا ذكريات جميلة.. وجومانا مراد: رحيلك صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم الكبير محمد صبحى، الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما، متأثرة بإصابتها بمرض السرطان، معربا عن حزنه الشديد لرحيلها وافتقاده لها، مشيرا إلى أنه كان يجمعهما سويا الكثير من الذكريات الجميلة.

وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. ببالغ الحزن والأسى أنعى صديقتى الفنانة الجميلة مها أبو عوف، تجمعنا ذكريات جميلة لا حصر لها، سأفتقدك كثيراً يا مها، أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأن يلهم أسرتك وأهلك ومحبينك الصبر والسلوان".



محمد صبحى

من جانبها أعربت أيضا الفنانة جومانا مراد، عن حزنها لوفاة صديقة عمرها، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "وجعتى قلبى يا مها، رحيلك صدمة مش قادرة أستوعبها ولا أصدقها، حتوحشينى أوى يا حبيبتى يا أختى يا صاحبتى يا عشرة العمر، يا أعز وأغلا الناس على قلبى، يا أطيب وأجمل وأجدع وأحن اخت فى الدنيا، الله يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة".

وأضافت جومانا: "أكيد انتى فى مكان أحسن بكتير يا حبيبتى، ربنا ينور قبرك ويثبتك عند السؤال ويصبر قلبنا على فراقك ويصبر شريف حبيبى وكل أهلك وأحبابك، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".