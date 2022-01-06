شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تمارس هوايتها المفضلة بشوارع نيويورك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت الممثلة كاتي هولمز رغبتها في ممارسة هوايتها بالتقاط الصور أثناء سيرها في شوارع نيويورك، بعدما نشر تقرير موقع الديلى ميل عدة صور لها وهى تمسك كاميرا خاصة بها، أثناء ظهورها بإطلالة مميزة مناسبة لأجواء البرودة التي تعيشها نيويورك في هذا الطقس بفصل الشتاء.



كاتى هولمز

وارتدت الممثلة البالغة من العمر 43 عاما معطفا طويلا رمادي اللون وسترة شتوية وبنطلون بني ناعم.

وكانت أعين مصورو الباباراتزى قد رصدت فى وقت سابق النجمة كاتى هولمز في كواليس أحدث أفلامها التي تعود به إلى السينما من بوابة الإخراج للمرة الثالثة في مسيرتها الفنية، وذلك من بوابة فيلم Rare Objects، التي تقوم بتصويره في مدينة نيويورك.

جدير بالذكرأن الفيلم يستند إلى الكتاب الذي يحمل نفس الاسم من تأليف كاثلين تيسارو، وتستمد أحداثه من الكتاب المشوق.

من ناحية سبق وأكدت النجمة العالمية كاتى هولمز، انفصالها عن صديقها إميليو فيتولو جونيور، حيث أكد مدير أعمال الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، انفصال الثنائى، لكنهما سيظلان أصدقاء بعدما دامت علاقتهما ثمانية أشهر، وذلك وفقًا لصحيفة Us Weekly.