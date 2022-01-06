شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بوصول عدد متابعيها 20 مليوناً.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية سلمى حايك، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بعد وصول عدد متابعيها عبر موقع انستجرام لـ 20 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، حيث نشرت صورة لها تضع فيها قدميها بجوار ايديها للإشارة إلى رقم 20 وهو ما وصلت له من عدد متابعين، وكتبت "10 + 10 - 20 مليون، شكرا لكم أيها المتابعون الرائعون، أحبكم، شكرًا لكم".

وسبق واحتفلت سلمى حايك، بعيد ميلاد النجم العالمي صامويل جاكسون، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تجمعهما من كواليس أحد أفلامهما، موجهة له رسالة تهنئة قائلة "كل سنة وانت طيب صامويل".