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شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تحتفل بوصول عدد متابعيها 20 مليوناً.. اعرف قالت إيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية سلمى حايك، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، بعد وصول عدد متابعيها عبر موقع انستجرام لـ 20 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، حيث نشرت صورة لها تضع فيها قدميها بجوار ايديها للإشارة إلى رقم 20 وهو ما وصلت له من عدد متابعين، وكتبت "10 + 10 - 20 مليون، شكرا لكم أيها المتابعون الرائعون، أحبكم، شكرًا لكم".
وسبق واحتفلت سلمى حايك، بعيد ميلاد النجم العالمي صامويل جاكسون، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، تجمعهما من كواليس أحد أفلامهما، موجهة له رسالة تهنئة قائلة "كل سنة وانت طيب صامويل".
وعلى جانب آخر، خطفت فالنتينا ابنة الممثلة العالمية سلمى حايك، الأنظار من والدتها مؤخراً، وذلك بعدما ظهرت إلى جانبها هي ووالدها اثناء مصاحبة والدتها للحصول على نجمتها الخاصة فى ممر المشاهير فى هوليوود بلوس أنجلوس.
تقارير المواقع الأجنبية أكدت أن الاطلالة المميزة للابنة التي تبلغ من العمر 14 عاماً فقط أنبأت عن إمكانية دخولها عالم التمثيل مثل والدتها إذا رغبت في ذلك، لما تتمتع به من كاريزما عكسها ظهورها على الريد كاربت.
احتفال سلمى حايك
وكانت الممثلة المكسيكية العالمية سلمى حايك أعربت عن سعادتها الكبيرة بالحصول على نجمتها الخاصة فى ممر المشاهير فى هوليوود بلوس أنجلوس، إلى جانب زوجها رجل الأعمال الفرنسى فرانسوا هنرى بينو وابنتهما، وبحضور النجم آدم ساندلر، والمخرجة كلوى تشاو.
ونشرت سلمى، صورا لها من احتفالها بالحصول على نجمة المشاهير، عبر حسابها على "إنستجرام"، صحبتها بتعليق: "ذلك هو.. كلنا مصنوعون من غبار النجوم".