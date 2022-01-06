شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا ودينا الشربيني ينعيان الفنانة مها أبو عوف: هتوحشينا يا أحلى ضحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شيرين رضا، على تقديم واجب العزاء، في رحيل الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت: " خبر صعب وحزين.. مش مصدقة إنك مشيتي بدري كدا، هتوحشينا قوي قوي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما حرصت الفنانة دينا الشربيني، على نشر صورة للراحلة وهي في فترة شبابها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتقديم واجب العزاء، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون، خبر صادم قوي، هتوحشينا يا أحلى ضحكة وأجمل روح، ربنا يرحمها ويصبر أهلها".

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث أن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.