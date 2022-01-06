شكرا لقرائتكم خبر عن من"حرب أهلية"لـ "على الهامش"..كيف تناولت الدراما قضايا الابتزاز الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن والغضب شهدتهما صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إقدام الفتاة بسنت خالد أو كما تعرف إعلاميا بضحية الابتزاز، على انهاء حياتها بعد قيام أحد شباب قريتها بتركيب صور مخلة لها باستخدام أحد برامج تعديل الصور ثم نشرها على موقع فيسبوك وبين أهل القرية لابتزازها.

وتعتبر قضايا الابتزاز الإلكترونى واحدة من القضايا التى شغلت المجتمع مع التطور الإلكترونى الذى يستغله البعض بشكل خاطئ ومؤذى، لذلك بدأت الدراما المصرية تسليط الضوء عليها فى عدد من الأعمال الفنية مؤخرا، ومنها:

خلال مسلسل "حرب أهلية" الذى عرض فى سباق مسلسلات رمضان 2021، ظهرت قضية الابتزاز الإلكترونى من خلال شخصية "تمارا" التى جسدتها الممثلة الشابة جميلة عوض، حيث تقوم "تمارا" بنصب فخ لصديقتها "نانسي" والتي كانت صورتها أثناء تغيير ملابسها، وهددت جميلة عوض صديقتها بالفيديو، لتجبرها على الانصياع لأوامرها بالحضور في منزل أحد أصدقائها ليلا، موهمة إياها بأنها ستقابلها هناك. وفور حضور "نانسي" في الموعد والمكان الذي حددته لها، تصدم بعدم وجودها هناك ووجود صديق "تمارا" فقط، ويفاجئها "خالد" والذي ترتبط به وكان مقرر أن يقوم بخطبتها بالحضور والدخول أثناء تواجدها مع صديق "تمارا" وحدهما في المنزل، ليقدم "خالد" على إنهاء علاقته بـ"نانسي"، والتي حاولت أن توضح له حقيقة ما حدث لكنه لم ينصت إليها، كما أقدمت جميلة عوض "تمارا" على فضح صديقتها الثانية لمى كتكت "نهى" أثناء حفل زفافها، وقامت "تمارا" بعرض فيديو لـ"نهى" أثناء الحفل تضمن مقاطع محرجة للأخيرة برفقة صديقها السابق والتي كانت على علاقة به قبل خطبتها على عريسها الجديد.



مسلسل "حرب أهلية" (1)

مسلسل "حرب أهلية" (2)

تعرضت ابنة الفنانة نرمين الفقي خلال أحداث حكاية “على الهامش” إحدى حكايات الموسم الثانى من مسلسل إلا أنا، للابتزاز من قبَل شاب تعرفت عليه من خلال السوشيال ميديا واعتقدت أنه يحبها بعد مقابلته عدة مرات ومعرفته تفاصيل حياتها، يغدر بها في نهاية الأمر ويطلب منها مبلغا كبيرا أو سرقة مجوهرات زوجة أبيها أو والدتها، وعندما رفضت ابتزها بنشر صورها الخاصة التي كانت ترسلها له على الإنترنت، فلجأت الفتاة لوالدتها التي استطاعت إنهاء الأمر بشكل ودي عن طريق معارفها الذين كانوا على صلة به، وجعلوه يمسح تلك الصور من هاتفه.