لقاء سويدان تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة لقاء سويدان، عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى.

ونشرت لقاء، الصور، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إصابة في الكتف والذراع.. الحمد لله".

وظهرت لقاء سويدان، في الصور وهي داخل المستشفى، خلال إجرائها أشعة مقطعية للإطمئنان على حالتها الصحية.

وانتهت لقاء سويدان مؤخرًا من تصوير مسلسل "القاتل الذي أحبني"، وتجسد من خلاله شخصية سيدة بسيطة، والعمل يخوض بطولته هاني رمزي، سهير رمزي، ياسر فرج، محمد أبو داوود، أحمد فؤاد سليم، دنيا ماهر، ومن إخراج عمرو عابدين.

ويعرض لها حاليا مسلسل "أيام" الذي تدور أحداثه، داخل إحدى الحارات الشعبية، ويغوص في أجواء العلاقات المُتداخلة بين أبناء الحي الواحد، ويتطرق للكثير من العادات الموروثة، ويُناقش المُسلسل إضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الإجتماعية في الحارة.

والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، حجاج عبدالعظيم، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى.