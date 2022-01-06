أحدث ظهور لـ سمية الألفي بعد إجرائها عملية جراحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان أحمد الفيشاوي بصحبة والدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم من الصدر.

ونشر الفيشاوى، صورا له مع والدته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتي".

وكانت الفنانة سمية الألفي، قد طمأنت جمهورها منذ أيام قليلة، على حالتها الصحية عقب تعرضها لوعكة صحية، وخضوعها لعمليتين جراحيتين، قائلة: "الحمد لله أنا بتحسن".

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر": "الأطباء شالوا السرطان اللي كان في الثدي والغدد الليمفاوية ولكني بعد التحاليل والمعامل اكتشف الأطباء أن مرض السرطان الخاص بي نادر شوية حظي بقى والحمد لله".

وأضافت: "بعد أسبوعين هبدأ رحلة العلاج الكيماوي والإشعاع، وأنا راضية الحمدلله".

يذكر أن الفنانة سمية الألفي تعرضت لوعكة صحية شديدة مؤخرا بعد شعورها بتعب شديد، دخلت على إثره لأحد المستشفيات، لتخضع لعمليتين جراحيتين لاستئصال ورم.