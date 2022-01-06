فن ومشاهير

"مش مصدقة مشيتي بدري كدا".. شيرين رضا تنعى مها أبو عوف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة شيرين رضا، صديقتها الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشرت شيرين، صورة الراحلة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خبر صعب وحزين.. مش مصدقة إنك مشيتي بدري كدا، هتوحشينا قوي قوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير بعد صراع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني، وآخرون.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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