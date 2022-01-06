الفنان محمد محمود ينعى مها أبو عوف وينشر صورة لها خلال أداء مناسك العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان محمد محمود الفنانة مها أبو عوف عبر حسابه الشخصي بـ (فيسبوك) من خلال نشر صورة تجمعه بها وبالفنان بيومي فؤاد أثناء أداءهم لمناسك العمرة.

وعلق (محمود) على الصورة: "آخر صوره جمعتني مع مها أبو عوف فى العمره..الله يرحمك يامها ويسكنك فسيح جناته".

يذكر أن الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 يناير عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صارع مع المرض.

وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن أبرزهم: بشرى، دنيا سمير غانم، أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، أحمد الحلواني، وآخرون.