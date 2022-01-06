أبرزهم إلهام شاهين ودنيا سمير غانم.. نجوم الفن يودعون مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على المشاركة في تشييع جثمان الفنانة الراحلة مها أبو عوف، ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا الجنازة: نقيب الفنانين أشرف زكي، منير مكرم، أيمن عزب، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، المخرج عمرو عرفة، المخرج يسري نصر الله، أحمد الحلواني، حنان سليمان.

يذكر أن جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف شيعت اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم .

وحرص عدد من الفنانين على الحضور ومن بينهم: الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان أيمن عزب، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد الحلواني، الفنان أشرف زكي، الفنانة بشرى.

وكانت الفنانة مها أبو عوف قد رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان