إصابة تامر حبيب بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن السيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "حبيب": "إيجابي كورونا بعون الله، قدر الله وما شاء فعل"، وتفاعل الجمهور في التعليقات مع منشور "تامر" داعيين الله له بالتوفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حبيب مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

مسلسل "لعبة النسيان" بطولة: دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، أسماء أبو اليزيد، رجاء الجداوي، محمود قابيل، باسل الزارو، وهو من إخراج أحمد شفيق.