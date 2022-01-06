فيديو.. محمد رمضان “يسخر” من عمرو أديب مجددًا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ ساعتين

يبدو أن حالة التوتر بين الفنان المصري محمد رمضان ومواطنه الاإعلامي عمرو أديب لن تقف عند حد معين.

واختار رمضان التعليق على ما ورد في إحدى حلقات برنامج عمرو أديب على طريقته الخاصة، وذلك بعد ورود اسمه في الحلقة بصفته “أفضل ممثل” في دراما 2021، وذلك بسبب علاقته المضطربة بالإعلامي المصري.

وخلال مداخلة هاتفية للرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، الدكتور ماجد عثمان، سأله أديب عن أفضل ممثل عام 2021، ليجيب عثمان بأن النتيجة جاءت لصالح رمضان.

ونشر الممثل الشاب فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، ظهر فيه الجزء الذي ذُكر فيه اسمه في البرنامج، ووضع في الخلفية أغنيته “متعودة”، ساخرًا من أديب.

وأرفق الفيديو بالتعليق التالي: “الحمد لله زي كل سنة أفضل ممثل 2021 من الاستفتاء الرسمي لجمهورية مصر العربية استفتاء الشارع المصري (بصيرة)..”.

وقبل أسابيع معدودة، قضت محكمة مصرية ببراءة الإعلامي المعروف من تهمتي سب وقذف رمضان، بعد الدعوى التي رفعها الأخير.

ووجد القضاء أن أديب لم يخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن حديثه عن رمضان من قبيل النقد المباح، ولم يستخدم أي عبارات سب وقذف.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت سابقًا بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، لكن تم استئناف الحكم.

وأقام رمضان دعوى قضائية، طالب فيها بتعويض قدره مئة ألف وواحد جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء هجوم “أديب” عليه في برنامجه منتقدًا إياه عقب نشره لفيديو “الفلوس” الذي نشره الفنان عقب خسارته قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، تقدّم أديب، بحسب محاميه طارق جميل، بـ 4 بلاغات ضد رمضان اتهمه فيها بالسب والقذف، حيث ما زالت قيد التحقيقات.