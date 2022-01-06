شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى مع والدته سمية الألفى بعد الجراحة: الحب كله وأكتر بكتير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة الكبيرة سمية الألفى، لأول مرة منذ إجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم من الصدر، مع ابنها أحمد فاروق الفيشاوى، فى جلسة أسرية .

ونشر الفيشاوى، الصور عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتى".



الفيشاوى

وسبق وأكد مقربون من الفنانة سمية الألفى أنها تستعد لبدء جلسات الكيماوى خلال الأيام المقبلة، بعد سوء حالتها الصحية بعد إعلانها أنها أجرت عملية إزالة ورم فى الصدر، بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية، وقالت: "الكانسر اللى عندى نوع نادر وكمان أسبوعين هبتدى رحلة علاج".

وكانت سمية الألفى قد تحدثت فى لقاء سابق عن مرض نادر أصيبت به جعلها غير قادرة على المشى حتى اكتشفت أن المرض عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكى واستقرت على فقرات العمود الفقرى، وكان يصطحبها فى رحلة العلاج بالخارج الراحل فاروق الفيشاوى قائلة: "عمرى ما هنسى وقفته جنبى وقتها".



سمية الألفى وأحمد الفيشاوى



سمية الألفى وأحمد الفيشاوى