شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس شيحة بديلة لـ سما إبراهيم بمسرحية "ياما في الجراب يا حاوى" للفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة إيناس شيحة، إجراء بروفات شخصيتها التي تقدمها بمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" التي يخوض بطولتها الفنان الكبير يحيي الفخراني، حيث تظهر بالمسرحية لأول مرة في عرضها الجمعة المقبل بالتجمع الخامس.

وجاء اختيار الجهة المنتجة لـ إيناس شيحة بديلا عن الفنانة سما إبراهيم عقب تعرضها لأزمة صحية مؤخرا.

"ياما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

المسرحية من إنتاج كايرو شو بمشاركة "تذكرتي" برئاسة منتصر النبراوي، وهي مسرحية مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة تضمنت أحدث التقنيات، وأشرف عليها فنيًا محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم مثل النجم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يذكر أن الفنانة إيناس شيحة، خاضت عدة أعمال فنية من بينها مسلسلات "بأثر رجعي"، "البيت الكبيرج1"، "رمضان كريم"، "عشم إبليس"، "يوميات زوجة مفروسة أوي ج2 "، وغيرها من الأعمال الدرامية.