كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 05:45 مساءً - شاركت الفنانة السورية ” أصالة متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة لها تجمعها بزوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” . فظهرت أصالة في الصورة التي نشرتها من خلال خاصية الاستوري وهي تستقل دراجة نارية يقودها فائق حسن وهي خلفه ويرتدي كلا منهما الخوذة الواقية . وكتبت أصالة في تعليقها على الصورة معربة عن سعادتها بقيامها بهذا الشئ برفقة زوجها : ” معه كل شيء بعيشه لأول مرة وأحلى مرة ” .

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تستقل دراجة نارية خلف زوجها وتعلق : ” كل شيء بعيشه لأول مرة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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