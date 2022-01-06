شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أمنية لـ مها أبوعوف قبل رحيلها صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة الكبيرة مها أبو عوف عن حياتنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وكان آخر أمنية و كلماتها عبر حسابها على فيس بوك يوم 29 ديسمبر الماضى، وكتبت قائلة:"باقي على السنة الجديدة أيام بسيطة جدا.. كل سنة وكل الناس الغاليين على قلبي طيبين وبخير، ويا رب ندخل السنة الجديدة وكلنا مجبورين الخاطر".



مها أبو عوف

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث أن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.