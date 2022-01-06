شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف و كندة علوش ينعيان مها أبو عوف: كانت روحها حلوة وراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم عمرو يوسف وزوجته النجمة كندة علوش، الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، التي رحلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وكتب عمرو يوسف، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" اتشرفت بالشغل معاها كانت روحها حلوة و راقية وفنانة حساسة جداً و انسانة غاية في الجمال، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته".

كما كتبت كندة علوش، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:" البقاء لله خبر حزين جداً ومفجع رحيل الفنانة الرائعة المحبوبة مها أبو عوف كانت وديعة ولطيفة حضورها دايماً جميل ومحبب.. ابتسامتها ورقيها لايمكن نيسانهما الرحمة لروحا والعزاء لأسرتها وأهلها وأحبابها".



عمرو يوسف



كندة علوش

جدير بالذكر أن الفنانة الراحلة تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث أن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.