شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تبدأ رحلتها مع مسلسل "يوتيرن" الأحد وانطلاق التصوير بدونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النجمة ريهام حجاج تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "يوتيرن"، للكاتب أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، من إنتاج جمال العدل، يوم الأحد المقبل داخل أحد فيلات مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعدما انتهت طوال الفترة الماضية من تحضيراتها للشخصية التي تقدمها.

وبدأ مخرج العمل تصوير أولى مشاهده بالمسلسل صباح اليوم الخميس داخل أحد فيلات منطقة الشيخ زايد، وجمعت عدد كبير من النجوم الشباب المشاركين في المسلسل منهم محمود حجازى وهلا السعيد، ولم يتمكن مؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة من التواجد في موقع تصوير المسلسل نظرا لإصابتها بفيروس كورونا، وعزل نفسه داخل منزله.

وعادت مؤخرا النجمة ريهام حجاج من الأراضى السعودية بعد أدائها مناسك العمرة، حيث تتفاءل بها دائما قبل إنطلاق تصوير أى مسلسل تقبل عليه.

مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.