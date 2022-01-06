شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تحتفل بعيد ميلادها.. وزوجها: ربنا يخليكى لينا أنا وبناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة جنات بعيد ميلادها برفقة زوجها في عشاء رومانسي ، حيث نشر زوجها صور تجمعها من خلال الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ " كل سنه وانت طيبه يا اجمل وأرق واطيب جنات في الدنيا بحبكhappy birthday ربنا يخليكي لينا انا وبناتك وعقبال كل سنه في سعاده وفرح ونجاح ".



المطربة جنات وزوجها



جنات وزوجها



جنات في صورة تجمعها بزوجها



جنات وزوجها



جنات

وكانت قد أكدت النجمة جنات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها تتعاون مع النجم السعودى طلال سلامة في أغنية خليجية تحمل اسم "يوم ميلادى" تنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل معه لأنه يتميز بصوت قوى، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وتتمنى أن تنال الأغنية اعجاب جمهورها أثناء طرحها.

وقالت مؤخرًا النجمة جنات إنها تحضر لعدة أغانٍ خليجية خلال الفترة المقبلة تتمنى أن تخرج إلى النور وتساعدها الظروف لتقديمها خاصة أنها من محبى الأغانى الخليجية.

وأشارت جنات إلى أنها خلال الفترة الحالية تختار أكثر من أغنية وتسمع من شعراء وملحنين وموزعين لتحضيرات ألبومها الجديد الذى يشمل عدد من الأغانى المتنوعة، بعد غيابها أكثر من عام بعد نجاح ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" الذى لاقى صدى فعل كبير للجمهور.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.