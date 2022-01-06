شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنعى مها أبو عوف: الإنسانة الخلوقة ربنا يرحمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة ياسمين عبد العزيز الفنانة مها أبو عوف الذى توفيت بعد صراع مع مرض السرطان وشيع جثمانها ظهر اليوم من مسجد عبد الرحمن وتم دفنها فى الباستين، ونشرت صورة تجمع بينهما عبر صفحتها على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة "الإنسانة الخلوقة ربنا يرحمها البقاء لله"،

يذكر أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف تنتمى لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت فى بداية مشوارها مع شقيقاتها فى فرقة الفور إم الغنائية التى أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت فى بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التى لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكنى أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".