"بدري أوي مع السلامة يا حبيبتي".. سوسن بدر تنعى مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، صديقتها الفنانة مها أبو عوف، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونشرت "سوسن" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنانة الراحلة وعلقت عليها قائلة: "بدري أوي يا مها، مع السلامة يا حبيبتي".

يذكر أن جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف شيعت اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم .

وحرص عدد من الفنانين على الحضور ومن بينهم: الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان أيمن عزب، الفنان منير مكرم، الفنان أحمد الحلواني، الفنان أشرف زكي، الفنانة بشرى.

وكانت الفنانة مها أبو عوف قد رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 65 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان