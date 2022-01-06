تفاصيل تأجيل حفل توزيع جوائز (جرامي) بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم وهي الجهة التي تمنح جوائز (جرامي) وشبكة (سي.بي.إس) الأمريكية أمس الأربعاء بأنه تقرر تأجيل حفل توزيع جوائز (جرامي) لأجل غير مسمى ويرجع سبب القرار إلى بعض المخاوف التي تتعلق بمتحور (أوميكرون) من فيروس كورونا

وقالت الشبكة والأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم خلال بيان: "نظرًا لحالة الضبابية التي تحيط بالمتحور أوميكرون، فإن إقامة الحفل في 31 يناير الجاري ينطوي ببساطة على الكثير من المخاطر".

كما أضاف البيان بأنه سيتم الإعلان عن موعد جديد خلال الفترة المقبلة عن وكانت أعلنت الأكاديمية عن المرشحين لنيل الجوائز في نوفمبر الماضي، والذي يتصدره عازف البيانو جون باتيست من خلاله الترشيحات في مجال واسع يشمل الراب وموسيقى الجاز.

يذكر أن حفل توزيع جوائز (جرامي) يعد أرفع تكريم في صناعة الموسيقى، وكان قد تم تأجيل حفل العام الماضي 2021 أيضا بسبب جائحة فيروس كورونا، ليتم إقامة الحفل بعد ذلك في مارس العام الماضي بدلًا من يناير وجاءت فقرات الحفل بعض منها مسجل وأخرى فقرات مباشرة ولكن بحضور عدد قليل من الجمهور.