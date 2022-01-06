تعرف على فيلم أنتجته نجوى فؤاد كتبه وحيد حامد وجسدت بطولته أمام محمود مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة نجوى فؤاد اليوم 6 يناير بعيد ميلادها، وتعد الفنانة الكبيرة واحدة من كبار الفنانات في مجال الاستعراض والرقص الشرقي كما كان لها العديد من المشاركات في مجال التمثيل والذي تعاونت من خلاله مع كبار الفنانين والمخرجين.

وكانت بدأت الفنانة نجوى فؤاد مشوارها الفني من خلال الرقص الشرقي والذي من خلاله شاركت في عدد من الأفلام السينمائية في بدايتها الفنية كراقصة بخمسينيات القرن الماضي، وفي عام 1958 كان ظهورها الأول بالسينما أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بفيلم (شارع الحب) كما شاركت في نفس العام للمرة الأولى كممثلة أمام الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا في واحد من أشهر أفلامها (المعلمة) وجسدت "نجوى" خلال أحداث الفيلم شخصية "قاسمة"، وفي العام التالي تجسد الفنانة نجوى فؤاد دور البطولة أمام نجم الكوميديا إسماعيل ياسين عام 1959 في واحد من أشهر أفلامه (إسماعيل ياسين في الطيران) لتنطلق بعد ذلك في مشوارها السينمائي والفني بالعديد من الاعمال.

ولم يتوقف عشق الفنانة نجوى فؤاد للفن عند حدود التمثيل أو الرقص فقط ولكنها اهتمت بمجال الإنتاج السينمائي، وخلال مسيرتها الفنية أنتجت 4 أفلام سينمائية والذي جاء من أبرزهم تجربتين، الأولى هي فيلم (ألف بوسة وبوسة) والذي أنتجته في عام 1977 وشارك فيه عدد من كبار النجوم وجاء منهم يسرا، حسين فهمي، عبد المنعم مدبولي، توفيق الدقن، سمير غانم، لبلبة و وحيد سيف، كما شاركت في بطولته الفنانة نجوى فؤاد وجاء الفيلم بتوقيع المخرج محمد عبد العزيز.

ومن العلامات البارزة خلال مشوار الفنانة نجوى فؤاد الفني أيضًا هو إنتاجها لفيلم (حد السيف) والذي شاركت ببطولته أمام الفنان الكبير محمود مرسي وتم عرض الفيلم في عام 1986، وجاء الفيلم من قصة وسيناريو وحوار الكاتب والسيناريست الراحل وحيد حامد وإخراج عاطف سالم وشارك في بطولته يونس شلبي، زهرة العلا، سناء يونس، ماجدة زكي وسمية الألفي.

ويتناول الفيلم قصة رجل يعمل في وظيفة وكيل وزارة ولكنه يهوى العزف على آلة القانون والذي جسد شخصيته الفنان محمود مرسي وتضطره ضغوط الظروف المعيشية أن يستغل هوايته لكسب المال فيلتحق بالعمل بفرقة الراقصة (سوسو بلابل) والتي جسدت شخصيتها الفنانة نجوى فؤاد ويقرر الرجل ان يخفي الأمر عن الجميع حتى يفتضح أمره ويواجه عائلته وأبنائه خلال احداث الفيلم.

يذكر أن الفنانة نجوى فؤاد قدمت خلال مشوارها الفني ما يقارب الـ300 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية وقد قررت أن تعتزل الرقص في عام 1998 وكانت اخر الأعمال الفنية التي شاركت بها هو مسلسل (أرض النفاق) أمام الفنان محمد هنيدي عام 2018.