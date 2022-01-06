فن ومشاهير

تأجيل حفل توزيع Grammy 2022 لأجل غير مسمى بسبب كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أجلت جوائز جرامي Grammyحفل تقديم جوائزها، والذي كان من المقرر إقامتها في وقت لاحق من هذا الشهر ، الحدث للعام الثاني على التوالي ، مشيرين إلى زيادة أعداد الإصابة  كوفيد -19، وقال المنظمين في بيان حسبما نشر موقع cnn "بعد دراسة وتحليل دقيقين مع مسؤولي المدينة والولاية وخبراء الصحة والسلامة ومجتمع الفنانين والعديد من شركائنا ، أجلت أكاديمية التسجيلات وشبكة سي بي إس عرض جوائز جرامي السنوي رقم 64".


grammy

 

وأضاف البيان "تظل صحة وسلامة الموجودين في مجتمع الموسيقى لدينا ، والجمهور الحي ، والمئات من الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا".

 

وأشار البيان : "نظرًا لعدم اليقين الذي يحيط بمتغير Omicron ، فإن عقد العرض في 31 يناير ينطوي ببساطة على الكثير من المخاطر. ونتطلع إلى الاحتفال بأكبر ليلة موسيقية للموسيقى في تاريخ مستقبلي ، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا".

تم تأجيل جوائز جرامي العام الماضي من يناير إلى مارس ، أيضًا بسبب الوباء وزيادة حالات Covid-19. أقيم العرض في النهاية ، في في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس مع جمهور أصغر من المعتاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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