شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ناعية مها أبو عوف: كانت فنانة وإنسانة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نجمة الجماهير نادية الجندى، الفنانة الكبيرة مها أبو عوف، التي رحلت عن حياتنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، وغردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:"ربنا يرحمها يارب مها أبو عوف كانت فنانة وإنسانة جميلة ربنا يرحمها خالص التعازي لكل أسرتها ومحبيها ".



نادية الجندى

يذكر أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف تنتمي لأسرة فنية عريقة، حيث إن والدها هو الموسيقار الكبير أحمد شفيق أبو عوف، وشاركت في بداية مشوارها مع شقيقاتها في فرقة الفور إم الغنائية التي أسسها شقيقها الراحل عزت أبو عوف، ثم اتجهت بعد ذلك إلى التمثيل وشاركت في بطولة عشرات الأعمال السينمائية والتليفزونية والمسرحية والإذاعية التي لاقت شهرة واسعة، منها أفلام "أنا لا أكذب ولكني أتجمل" و"المجنونة" و"الصعاليك" و"غش الزوجية" و"أمير البحار".

كما شاركت مها أبو عوف في كثير من المسلسلات التليفزيونية الناجحة منها "الآخر" و"يتربى في عزو" و"راجل وست ستات" و"نسر الصعيد" وكان آخر أدوارها من خلال مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض شهر سبتمبر الماضي من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى.