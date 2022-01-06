صلاح عبد الله يكشف عن ” رؤيا ” جمعته بالمطرب الراحل أحمد الحجار قبل ليلة من وفاته

كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:57 مساءً - كشف الفنان ” صلاح عبد الله ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن رؤيته للمطرب الراحل ” أحمد الحجار ” في المنام قبل ليلة من وفاته .

فكتب صلاح عبد الله في تغريدته : ” العادي بتاعي إني مابفهمش أحلامي ولما بصحى مالنوم بحاول أفتكر أنا حلمت بإيه مابعرفش ” .

وتابع : ” لكن قسماً بالله إمبارح حلمت إني بحضن أحمد الحجار بوضوح .. ادعوا للغالي أخو الغالي ” .

يذكر أن الفنان علي الحجار كان قد أعلن عن وفاة شقيقه المطرب أحمد الحجار مساء يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 65 عاما .

ويتلقى على الحجار عزاء شقيقه الراحل اليوم الخميس بعد صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية وذلك بعدما شيعت جنازته بعد ظهر أمس الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة .