كتب امير فتحي في الخميس 6 يناير 2022 02:57 مساءً - كشف الفنان ” صلاح عبد الله ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن رؤيته للمطرب الراحل ” أحمد الحجار ” في المنام قبل ليلة من وفاته .
فكتب صلاح عبد الله في تغريدته : ” العادي بتاعي إني مابفهمش أحلامي ولما بصحى مالنوم بحاول أفتكر أنا حلمت بإيه مابعرفش ” .
وتابع : ” لكن قسماً بالله إمبارح حلمت إني بحضن أحمد الحجار بوضوح .. ادعوا للغالي أخو الغالي ” .
يذكر أن الفنان علي الحجار كان قد أعلن عن وفاة شقيقه المطرب أحمد الحجار مساء يوم الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 65 عاما .
ويتلقى على الحجار عزاء شقيقه الراحل اليوم الخميس بعد صلاة المغرب فى مسجد الحامدية الشاذلية وذلك بعدما شيعت جنازته بعد ظهر أمس الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة .
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبد الله يكشف عن ” رؤيا ” جمعته بالمطرب الراحل أحمد الحجار قبل ليلة من وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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