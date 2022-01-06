شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تحتفل بعيد الميلاد: أتمنى أن يملأ هذا اليوم قلوبكم براحة البال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة اللبنانية إليسا، متابعيها بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يكون العيد سعيدا على الجميع، داعية الله أن يملأ قلوب الجميع بالدعوات وراحة البال، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "عيد ميلاد مجيد لجميع الذين يحتفلون بهذا الاحتفال المقدس اليوم، أتمنى أن يملأ هذا الموسم بالرجاء والصلوات قلوبكم براحة البال".



اليسا

وسبق واحتفلت الفنانة إليسا مع جمهورها ومتابعيها معبرة عن سعادتها بقرب انتهاء هذا العام الذى كان يحمل العديد من الظروف العصيبة وقرب انطلاق احتفالات العام الجديد.

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا فى تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر"، "‏شو حلو العيد لما رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقى الإنسان حالو مبسوط بالحد الأدنى، وعندو أمل وسعادة بقلبو. كل سنة وإنتو بخير، وخلوا هالمناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، تكون إيامنا الجايه أحلى، عيد سعيد على الجميع".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، وجهت الشكر للجمهور المشارك فى حفلها الفنى الذى أحيته مؤخرا فى موسم الرياض فى السعودية، قائلة: "ليلة لا تنسى"، وقالت إليسا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "ليلة لا تنسى، شكرًا لكم أيها الناس الجميلة لجعل هذا الحفل مذهلا".