شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز عن "الجريمة": عمل مختلف ينتمى لنوعية أفلام الغموض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صناع ونجوم فيلم "الجريمة" أن العمل مختلف وجديد من نوعه، كاشفين بعض تفاصيل العمل الذي يُعرض حاليًا في السينمات.

تمنى أحمد عز في تصريحات إلى برنامج "خبر اليوم" الذي تقدمه الإعلامية أميرة أسامة على قناة "ON"، خلال العرض الخاص للفيلم، أن يكون العمل مختلفًا، حيث أنه ينتمني إلى نوعية أفلام الغموض.

لفت إلى أن الفيلم هو التجربة الثانية له مع المخرج شريف عرفة بعد فيلم "الممر"، مضيفًا: "إن شاء الهل يبقى حاجة كويسة".

من جهته، قال المخرج شريف عرفة: "أنا عمري ما ضمنت حاجة أو حاسس أني هنجح نجاح كبير، أنا بعمل اللي عليا وربنا يوفقنا على قد المجهود"، مشددًا على أن كل الممثلين كانوا عظامًا وأضافوا إلى العمل.

بالنسبة إلى الفنان محمد جمعة فأكد أنه مع شريف عرفة "مفيش حاجة صعبة"، كاشفًا أنه يقوم بدور حارس الشاليه ويكون شاهدًا على الجريمة التي تقع فيه.

في سياق متصل، وصفت الفنانة هبة عبدالغني الفيلم بأنه "متعة سينمائية"، مشيدةً بالدعايا الخاصة بالعمل خاصةً وأن وجود هذا العدد من النجوم المشاركين فيه يجعل المشاهد يشعر أن "في حاجة مميزة".

برنامج "خبر اليوم" يذاع على قناة "ON"، وتقدمه الإعلامية أميرة أسامة وأحمد كيوان.