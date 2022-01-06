أشرف زكي يحضر جنازة مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضر الفنان أشرف زكي، جنازة الفنانة الكبيرة مها أبو عوف بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

كما حضر الجنازة الفنان منير مكرم، والفنان أيمن عزب، والفنانة دنيا سمير غانم، والفنان أحمد الحلواني، والفنانة بشرى.

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وللفنانة الراحلة عدد من الأعمال الهامة في مسيرتها الفنية ابرزها: "الصعلوك، المجنونة، حالة حب، الخواجة عبدالقادر، راجل وست ستات، أمير البحار، السندريلا" وغيرها من الأعمال