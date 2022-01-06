أيمن عزب يشارك في تشييع جثمان مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان أيمن عزب، على حضور جنازة الفنانة الراحلة مها أبو عوف، بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

كما حضر الجنازة الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وعدد من أقارب الفنانة الراحلة.

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وللفنانة الراحلة عدد من الأعمال الهامة في مسيرتها الفنية ابرزها: "الصعلوك، المجنونة، حالة حب، الخواجة عبدالقادر، راجل وست ستات، أمير البحار، السندريلا" وغيرها من الأعمال