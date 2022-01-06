بدء توافد مشيعي جنازة مها أبو عوف.. ومنير مكرم يستقبل المعزين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ منذ قليل، توافد المشيعيين لتشييع جثمان الفنان الراحلة مها أبو عوف، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم

وكان الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أول المتواجدين لاستقبال المعزيين في باحة المسجد.

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

وللفنانة الراحلة عدد من الأعمال الهامة في مسيرتها الفنية ابرزها: "الصعلوك، المجنونة، حالة حب، الخواجة عبدالقادر، راجل وست ستات، أمير البحار، السندريلا" وغيرها من الأعمال.