"كانت مثال حي للطيبة".. محمد فؤاد ينعى مها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ الحزن والأسى ننعي وفاة الأخت العزيزة الغالية مها أبو عوف، التي كانت مثال حي للطيبة والأخلاق والرقي".

وتابع: "نسأل الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته، خالص تعازينا إلى أسرتها الغالية، وأسال الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".

الفنانة مها أبو عوف رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 65 عاما، ويشيع جثمانها عقب صلاة الظهر من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.