حكم نهائي.. إلى أين وصل نزاع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي بسبب "إيه اللذاذة دي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد صراع دام 5 شهور حسمت المحكمة الإقتصادية النزاع بين الفنان محمد الشرنوبي، والمنتجة سارة الطباخ، بسبب أغنية "إيه اللذاذة دي"، وهي الأغنية التي تم حذفها من موقع بوتيوب، بعد ساعات من طرحها.

المستشار حسين هلال المستشار القانوني للفنان محمد الشرنوبي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن تطورات النزاع، قائلا: "المحكمة الاقتصادية أصدرت أمس الأربعاء 5 يناير حكمها النهائي في الدعوى التي أقامتها المنتجة، ضد الفنان محمد الشرنوبي، بدعوى عدم أحقيته في طرح أغنية (إيه اللذاذة دي)، التي تم حذفها من موقع يوتيوب في أغسطس الماضي".

وأضاف :"المحكمة أقرت برفض الدعوى، وبالتالي أحقية الفنان في طرح الأغنية ، وهو ما سبق وحدث عند حذف المنتجة أغنية (قلبي ارتاح)، وصدر حكم نهائي لصالح الشرنوبي، وكذلك عقب تقديمه أغنية (لبيروت)، والتي أصدرت المحكمة الاقتصادية في 8 ديسمبر الماضي، حكما حاسما أن له حق طرح أعماله".

أغنية "إيه اللذاذة دي " تم حذفها من موقع يوتيوب في أغسطس الماضي، وذلك بعد ساعات من طرحها، بناء على شكوى المنتجة سارة الطباخ.

الأغنية من كلمات محمد يسري، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع جلال حمداوي، وقدمها الفنان محمد الشرنوبي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان الشرنوبي للمشاركة في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، المقرر بداية موسمها الشتوي مساء السبت 7 يناير.

المسرحية بطولة النجم يحيى الفخراني، الفنان إياد نصار، الفنان شريف دسوقي، الفنانة كارمن سليمان، إنتاج كايرو شو، إخراج مجدي الهوراي، إشراف فني محمد هاني.