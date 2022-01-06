شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا ومي عزالدين وفيفي عبده ينعين مها أبو عوف: الله يصبر قلبك يا شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر عدد كبير من المشاهير في نعي الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي رحلت عن عالمنا منذ ساعات، حيث كتبت الفنانة روجينا علي صورة تجمعها بمها وابنها شريف" وداعا اختى وصديقة العمر واجدع واطيب ست فى الدنيا خبر مفجع ربنا يصبر قلبك يا شريف كنت الدنيا ومافيها لمها اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".



روجينا

في حين كتبت الفنانة فيفي عبده " إنا لله و انا اليه راجعون توفيت الي رحمة الله الغالية متعظمش علي اللي خلقها الفنانة مها ابو عوف الله يرحمها و يجعل مثواها الجنة و يصبر كل اهلها و احبابها برجاء الدعاء لها بالرحمة و المغفرة"



فيفي عبده

اما الفنانة رانيا فريد شوقي فقد علقت علي وفاة مها ابو عوف بـ " لا حول ولا قوة إلا بالله الناس الحلوة الطيبة بتمشي و تسبنا لله الامر من قبل و من بعد الله يرحمك ويغفر لك و يسكنك فسيح جناته".



رانيا فريد شوقي

وكتب الفنان صلاح عبدالله عبر توتير " وتتوالى المفاجآت الحزينة الصادمة ولكننا راضون بقضاء الله وقدره وكلنا لها يامها وربنا يجعل معاناتك في ميزان حسناتك أرجوكم الفاتحة والدعاء مها ابوعوف ".



صلاح عبد الله

في حين علقت الفنانة مي عز الدين علي خبر الوفاة بجملة واحدة " انا لله وانا اليه راجعون" .