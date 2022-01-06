أحمد فهمي ينضم إلى مشاهير متحف “مدام توسو” في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبح الفنان والمطرب المصري أحمد فهمي أحد إبداعات متحف مدام توسو دبي، بعد زميله المصري محمد صلاح – (في متحف مدام توسو لندن) -، والنجمة الإماراتية بلقيس فتحي في دبي والعديد من مشاهير العالم.

وقد كشف النجم أحمد فهمي، لأول مرة، عن كواليس وجود تمثال له في متحف مدام توسو دبي، حيث يعتبر الفنان المصري الوحيد الموجود في متحف توسو دبي.

وأكّد فهمي، في بيان صحافي، أنّ متحف مدام توسو في لندن تَواصلوا معه منذ 3 سنوات وأخبروه بأنه سيتمّ افتتاح متحف مدام توسو في دبي ويريدون أخذ مقاساته لعمل تمثال له في المتحف.

وأضاف فهمي، أنّهم وَصلوا مصر بالفعل وقاموا بعمل جلسة تصويرية وقاموا بأخذ المقاسات في 7 ساعات، وكان بينها تعاقد بأنّه لا يتحدث في هذا الأمر إلا بعد افتتاح المتحف.

وتابع فهمي، أنّه سعيد بهذا الأمر وأنّه سعيد بردود أفعال الجمهور عندما زار المتحف وقاموا بالتصوير معه والتصوير مع التمثال وأنّه يتمنى دائماً تقديم الجديد وتقديم أعمال يتشرف بها.

وكان قد تواجد أحمد فهمي في دبي الأيام الماضية كي يزور متحف مدام توسو الذي يوجد بداخله تمثاله، وهو المصري الوحيد الذي تم تصميم تمثال له داخل المتحف بدبي في حين أن اللاعب المصري العالمي محمد صلاح لديه تمثال في متحف مدام توسو في لندن.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد فهمي لبدء تحضيرات مسلسله الجديد الذي يحمل اسم «الرواية»، حيث يشاركه البطولة كل من شيري عادل، ومحمود عبد المغني، وهو عمل مكون من 10 حلقات، وسيتم عرضه على إحدى المنصات، ويتولى إخراجه أمير شوقي.