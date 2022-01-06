كانييه ويست في جزءٍ ثانٍ من ألبوم Donda.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم الأمريكي الشهير كانييه ويست العمل على جزء ثانٍ من ألبوم “دوندا – Donda”، الذي أطلقه العام المنصرم، وحقق نجاحاً كبيراً على منصات الاستماع.

وقد أعلن ستيفن فيكتور، المدير التنفيذي للنجم، عن الخبر؛ حيث قال: “لقد بدأ كانيي ويست العمل على تحفته الجديدة Donda 2”.

ولم يعرف حتى الآن إذا كان النجم سيطلق الاسم عينه على الألبوم؛ حيث إنه في حال أقدم على ذلك ستكون المرة الأولى له التي يُصدر فيها تكملة رسمية لأحد ألبوماته.

يُشار إلى أن ألبوم “دوندا” هو الألبوم العاشر للنجم كانييه ويست، وقد أصدره عام 2021 بعد عدة تأجيلات، وأثار ردود فعل متباينة، كما تسبب في جدل بسبب مشاركة مارلين مانسون ودابابي في أغنيات معينة.

وقد حقق الألبوم أرقاماً قياسية لدى طرحه؛ حيث حل بالمركز الأول في قائمة أفضل ألبومات أبل ميوزيك في 152 دولة في غضون 24 ساعة، وفي أول يوم كامل من إصداره.